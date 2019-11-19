KARNINI DÜZ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Ukrayna’da ticaretle uğraşan işadamı Serkan Özgül, İzmir’de tanıştığı avukat N.G. ile şubat ayında evlendi. Kısa süre sonra hamile kalan genç kadın, eşiyle sorunlar yaşayınca evi terk ederek annesinin yanına döndü. Serkan Özgül, 7 aylık hamile eşiyle karşılaştığında karnının düz olduğunu fark edince bebeğine ne olduğunu sorunca, “İğneyle hallettik o işi” yanıtını aldı. N.G. Özgül’ün ciddi olup olmadığını anlamak için araya ortak arkadaşlarını sokan adam, bebeğin öldüğünü öğrenince soluğu savcılıkta aldı.

‘İĞNEYLE KALBİ DURDURULDU’

Serkan Özgül, eşinin Denizli’deki aile dostu doktor M.İ.’nin yanına gittiğini, kendisine bir iğne yapıldığını, bu nedenle bebeğin kalbinin durdurulduğunu, ardından da N.G.’nin hastaneye sevk edilerek sezaryenle ölü doğum yaptırıldığını iddia etti. Eşi hakkında hem suç duyurusunda bulundu hem de boşanma davası açtı. Savcılıkta ifade veren N.G. Özgül, kafa dinlemek için Denizli’ye gittiğini, kanaması olunca doktora gittiğinde bebeğinin öldüğünü öğrendiğini söyledi. Çocuğunun cesedini bulmak isteyen Serkan Özgül, hastane kayıtlarına ulaştı.

CENAZESİNİ BİLE TESLİM ALMAMIŞ

N.G. Özgül’ün bebeğinin cesedini 5 gün boyunca morgdan teslim almadığı “İl dışındayım, mezarlığa verin” dediği ortaya çıktı. Bebeğinin Denizli Asri Mezarlığı’na defnedildiğini öğrenen Serkan Özgül, mezarın açılarak otopsi yapılmasını istedi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı da babanın talebine olumlu yanıt vererek mezarın açılmasına hükmetti.

SIR PERDESİNİ ADLİ TIP ARALAYACAK

Mezarı açılan bebeğin cesedi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada alınan numuneler Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Savcılığın, bebeğin kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklediği öğrenildi.

(Akşam)