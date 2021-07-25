Anne-kız birlikte kep attı

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 11:26 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:27

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yıllardır sürdürdüğü avukatlık mesleğinin ardından emekli olan Rüyam Ağaoğlu, Marina ve Yat İşletmeciliği bölümünü birincilikle bitirirken, kızı Dide Irmak ise Hukuk Fakültesinden mezuniyet sevinci yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rüyam Ağaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden 1983 yılında mezun olduğunu, daha sonra açık öğretim fakültesinde Tarih bölümünü de okuduğunu belirtti.

Emeklilikten sonra tekne alıp, kullanmayı öğrendiğini ve denizciliği öğrenmek için de akademik eğitimin faydalı olacağını düşündüğünü aktaran Ağaoğlu, "Bu nedenle okul arayışına girdim. Kızım Yaşar Üniversitesinde okuduğu için okula sempatim vardı. İlgili bölümlerin derslerini inceledim, Marina ve Yat İşletmeciliği Programı'nın amacıma uyduğunu gördüm ve 2018 yılında tekrar eğitime başladım." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, genç sınıf arkadaşlarının kendisine ayrı bir enerji verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sınıfta ders yapmak, tekrar öğrenci olmak hoş bir deneyimdi. Bütün bunların ötesinde kızım Dide ile aynı okulda okuduğum için kızımla daha çok zaman geçirme şansı elde ettim. Bu benim için çok önemli bir kazanım."

Dide Irmak ise annesiyle arkadaş gibi olduklarını, beraber okumanın çok keyifli olduğunu belirtti.

Annesiyle birlikte iki yıl geçirdiği kampüste birçok keyifli anısı olduğunu aktaran Dide Irmak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Annemle öğle yemeği yerken veya kampüste vakit geçirirken arkadaşlarım hep 'yanındaki annen mi' diye şaşırırdı. Annemle birlikte okumak, başlı başına benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ders aralarında masa tenisi oynamak, onun sınıf arkadaşlarıyla tanışmak, kütüphanede vakit geçirmek ve daha birçok şey. Yaptığımız her şey hep aklımda kalacak. Annemle tekne turu yapmayı da hedefliyorum. Birlikte keşfedecek çok yerimiz var."