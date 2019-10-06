Anne Üniversitesi hayalleri gerçeğe dönüştürdü

DÖNÜM NOKTASI

Bu büyük fırsattan yararlanarak hayallerini gerçeğe dönüştüren iki ev hanımı Ferda Fırat (37) ve İlknur Balcı (42) aldıkları eğitim, üniversitede gördükleri yakın ilgiden sonra yarım kalan okuma hayalini gerçekleştirmek için sınavlara hazırlandı. 25 yıl aradan sonra sınavı kazanan Fırat, Hitit Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar, Balcı ise Moda tasarımı bölümüne yerleşti. Kız Meslek Lisesi giyim bölümünden mezun olduktan sonra ailesinin kendisini okula gönderemediğini dile getiren Balcı, “Kimse hayallerini ertelemesin. ‘Anne üniversitesi’ hayatımın dönüm noktası. Çocuklarımla iletişimim daha farklı hale geldi” dedi. Fırat ise her zaman üniversitede okuma hayalinin bulunduğunu belirterek, Anne Üniversitesi projesinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.