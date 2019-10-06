Anne Üniversitesi hayalleri gerçeğe dönüştürdü
Çorum’da Hitit Üniversitesi tarafından hayata geçirilen, Anne Üniversitesi projesi sağlam toplumların oluşmasında yetiştirdikleri nesillerle en önemli görevi üstlenen annelerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak hedefiyle yola çıktı.
DÖNÜM NOKTASI
Bu büyük fırsattan yararlanarak hayallerini gerçeğe dönüştüren iki ev hanımı Ferda Fırat (37) ve İlknur Balcı (42) aldıkları eğitim, üniversitede gördükleri yakın ilgiden sonra yarım kalan okuma hayalini gerçekleştirmek için sınavlara hazırlandı. 25 yıl aradan sonra sınavı kazanan Fırat, Hitit Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar, Balcı ise Moda tasarımı bölümüne yerleşti. Kız Meslek Lisesi giyim bölümünden mezun olduktan sonra ailesinin kendisini okula gönderemediğini dile getiren Balcı, “Kimse hayallerini ertelemesin. ‘Anne üniversitesi’ hayatımın dönüm noktası. Çocuklarımla iletişimim daha farklı hale geldi” dedi. Fırat ise her zaman üniversitede okuma hayalinin bulunduğunu belirterek, Anne Üniversitesi projesinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.
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