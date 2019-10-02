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Anne ve babasını öldürmüştü, siyanür vahşetini soğukkanlılıkla anlattı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şerbet diye içirdiği siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan, hakim karşısına çıktı.

  • İHA
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Geçtiğimiz mayıs ayında Bayraklı ilçesinde annesi Fatma Kalkan (39) ve babası Mehmet Kalkan’ı (39) içinde siyanür olan içeceği içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan (21), 11. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, kardeşi Emir Can Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ve tarafların avukatları katıldı.
Olayı üç ay öncesinden planladığını söyleyen Kalkan, "Siyanürü deney yapmak için internetten 220 liraya satın aldım. Eski sevgilim Rumeysa’dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım. Olayı üç ay önce planladım. Beni bunu yapmaya o zorladı. ‘Aileni ortadan kaldır kaçalım’ dedi. Babama psikolojik sorunlarım olduğunu söyledim; ancak bana ‘Turp gibisin, evlensen çocuğun olur’ dedi. Keşke yapmasaydım” dedi.
Mahkeme başkanının ‘O kırmızı gözlü şahıs burada mı’ sorusuna Kalkan, “Cezaevinde beni bekliyor” cevabını verdi.
 
"BABAMI AZ SEVİYORDUM"
 
Babasıyla sorunları olduğunu aktaran Kalkan, "Olaydan bir gün önce aldığım siyanürden birer tatlı kaşığı bardak suyun içine koydum. Babama, anneme ve Emir Can'a verdim. Mehmet Taha'ya vermedim. Çünkü onu çok seviyorum. Annemi de seviyorum ama babamı daha az seviyorum. Geri sayıp aynı anda içmelerini söyledim. Annem ve babam içerken kardeşim içmedi. Babam, ‘Bize ne içirdin’ diye sorunca ‘zehir’ cevabını verdim. Ardından yoğurt yiyip kusmaya çalıştılar. Ardından komşuları çağırdılar. Ben de küçük kardeşimi merdivene sakladım. Olay anında kırmızı gözlü de oradaydı. Ben gözlemci olduğumu söyleyip içmedim" dedi.
 
"10 DAKİKANIZ KALDI"
 
Sanığın kardeşi Emir Can Kalkan, olay günü çok keyifli bir iftar yaptıklarını söyledi. İftarda gelecek ve tatil planlarının konuşulduğunu söyleyen Emir Can Kalkan, “Ailecek oldukça neşeli bir iftar yaptık. Hatta yemekte gelecek ve tatil planları yaptık. Son zamanlarda bize hep bir şeyleri fondip yaptırıyordu. Biz de sevgilisinden ayrıldığı için kalbi kırılmasın diye söylediklerini yaptık. İftardan sonra üç bardak getirip içmemizi söyledi. Annem ve babam içerken ben bir yudum alıp tükürdüm. Neden içmediğini sorduğumuzda zaman tutacağını söyledi. Ardından da ’10 dakikanız kaldı hazırlanın’ dedi. Babam hemen yoğurt yememizi söylerken komşulardan yardım istedik. Önce babam sonra annem düştü" ifadelerini kullandı. Sanığın dedesi Mahmut Kalkan da torunundan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme başkanının "Başka bir şey söylemek ister misin?" sorusuna sanık Kalkan, "Bana para lazım" şeklinde cevap verdi.
 
Mahkeme heyeti, Kalkan’ın cezai ehliyetinin belirlenmesi sebebiyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor istenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

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