Anneler Günü'nde ne alınır? İşte Anneler Günü hediye önerileri

Anneler Günü'nde ne alınır? sorusunun cevabı yoğun olarak araştırılıyor. Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Anneler günü hediyesi olarak her yıl çiçek, parfüm, kıyafet ve küçük ev aletleri tercih ediliyor. İşte annesine sürpriz yapmak isteyenler için farklı Anneler Günü hediye önerileri

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. Türkiye'de Anneler Günü her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır.

ANNELER GÜNÜ'NDE NE ALINIR?

Anneler Günü'nde annenize verebileceğiniz en güzel hediye kuşkusuz sevginizdir. Fakat bunun yanında küçük sürprizlerle ihtiyacı olan herhangi bir hediye onlara kendisini özel hissettirecektir.

Anneler Günü'nde alınabilecek hediyelerin başında; Çiçek, takı, kıyafet, ayakkabı gibi seçenekler yer alıyor. Annelerine çeşitli sürprizler yaparak onları mutlu etmek isteyenler için farklı hediye önerilerini haberimizde derledik. İşte annenize alabileceğiniz en güzel hediyeler

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Züccaciye ve mutfak eşyası

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

10) Ayakkabı, terlik

11) Parfüm

12) Kozmetik ve makyaj ürünleri

13) Biblo

14) Tablo, duvar saati

15) Fotoğraf baskılı kupa

16) Fincan takımı

17) Nevresim takımı

18) Tarak, havlu

19) Kokulu mum

20) Kar küresi

21) Pasta

22) Çanta

23) Eşarp, şal

24) Güneş gözlüğü

25) Anahtarlık