İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2021 Cumartesi / 29 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Anneleri ölen iki oğlağa bebek gibi bakıyorlar
Yaşam

Anneleri ölen iki oğlağa bebek gibi bakıyorlar

Bolu'da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan aile, anneleri doğumdan sonra ölen oğlakları evlerinde biberonla besliyor. Mehmet Yerlikaya, 'Oğlaklara evde çok iyi bakıyoruz. Çocuklarımla, biberonla süt vererek onları büyütüyoruz. Gün boyunca evin içerisinde koşturuyorlar. Çocuklarım da peşlerinden koşuyor. Bizim için moral kaynağı oldular.' diye konuştu.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 12:04 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:04
ABONE OL

Kaygana Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Yerlikaya'nın keçisi, 1 hafta önce doğum yaptıktan kısa süre sonra telef oldu.

Annesiz kalan siyah ve kahverengi iki oğlağı havaların soğuk olması nedeniyle evlerine alan aile, "Yaman" ve "Nazar" ismini verdikleri hayvanları evlatlarından ayırmıyor.

Oğlaklara gözü gibi bakan aile, onları biberonla süt vererek özenle büyütüyor.

- "BİZİM İÇİN MORAL KAYNAĞI OLDULAR"

Mehmet Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlaklara evde çok iyi bakıyoruz. Çocuklarımla, biberonla süt vererek onları büyütüyoruz. Gün boyunca evin içerisinde koşturuyorlar. Çocuklarım da peşlerinden koşuyor. Bizim için moral kaynağı oldular." diye konuştu.

5 yaşındaki oğulları Melih'in oğlaklarla yatıp kalktığını dile getiren Yerlikaya, "Melih evin içerisinde sürekli onlarla birlikte. Onları çok seviyor. Sık sık biberonla süt veriyor. Öksüz yavruları bakıp büyüttükten sonra babaannesine göndereceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, oğlakları havaların ısınmasıyla otlaklara çıkaracağını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.