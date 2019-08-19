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Annenin kızını görmesi için taşıdığı hafıza kartlarını çalan hırsız yakalandı

Şiddet gördüğü kocasından 10 yıl önce boşanan ve koruma altında olduğu için kimliği değiştirilen 'Ceren Z.'nin kızı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirilmişti. Ceren Z., kızını görmesinin tek yolu olan, kişisel bilgilerinin ve kızının fotoğraflarının olduğu hafıza kartını cüzdanıyla birlikte çaldırmıştı. Hırsıza çağrı yapıp, 'Paralar senin olsun, yeter ki hafıza kartını getir' demişti... Yürek yakan olay mutlu sonla noktalandı

  • DHA
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Gaziantep'te, eşinden şiddet gördüğü için boşanan ve kızı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan Ceren Z.’nin, çocuğunu görebilmesi için gereken evrakın ve fotoğrafların bulunduğu hafıza kartlarının içinde olduğu cüzdanı çalan şüpheli M.B. (30), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerindeki aramada ele geçirilen hafıza kartları Ceren Z.’ye teslim edildi.
 
Olay, 6 Ağustos günü, Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Ceren Z., otobüse binmek için kartına dolumu yaptırırken, cüzdanının büfedeki eşyaların üzerine bıraktı. Otobüse yetişmek için acele eden Ceren Z. cüzdanını almayı unuttu. Ardından gelen başka bir müşteri ise unutulduğunu fark ettiği cüzdanı alıp büfeden uzaklaştı. Bir süre sonra çantasına bakan Ceren Z., cüzdanını bulamayınca durumu polise bildirdi.
 
Eşinden şiddet gördüğü için 10 yıl önce boşanan ve kızı devlet tarafından sevgi evlerinde koruma altına alınan Ceren Z., kendisinin de koruma altına alındığı için kimlik bilgilerinin değiştirildiğini, bu nedenle kızını görmesini sağlayan bilgilerin ve kızının fotoğraflarının cüzdanındaki hafıza kartında olduğunu belirtti. Ceren Z., hırsıza çağrıda bulanarak parayı istemediğini sadece cüzdanında ki hafıza kartlarını istediğini söyledi.
 
İhbar üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Ceren Z.’nin cüzdanını alan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Büfedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri şüpheliyi tespit etti. Ardından şüphelinin bindiği otobüsü belirleyip, onun da güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, indiği noktayı saptadı. İndiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.B. olduğu belirlendi. Ekipler M.B.’nin Konak Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla M.B. gözaltına aldı.
 
 
Ekipler, M.B.’nin üzerinde yaptığı aramada Ceren Z.’nin kızını görmek için kullandığı evrakların ve fotoğraflarının olduğu 6 hafıza kartını bularak kadına teslim etti. Emniyette işlemleri tamamlanan M.B. ise adliyeye sevk edildi.

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