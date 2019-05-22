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Annesi böyle isyan etti: Sadece diş çektirmeye gelmişti

Artvin'in Arhavi ilçesinde zihinsel engelli Atakan Akdemir(19) anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçirdi. Atakan, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken aile, olayda doktor ihmali olduğu iddiasıyla sağlık Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

  • DHA
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Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Musa Akdemir ile Fatma Akdemir'in zihinsel engelli 3 çocuğundan bir olan Atakan, ağrıyan dişini çektirmek için Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar anne babaya, dişin ancak ameliyatla alınabileceğini söyledi. Akdemir, dün anestezi verilerek uyutuldu ve diş ameliyatla alındı. Ancak Atakan Akdemir iddiaya göre uyanmadı ve fanalaştı. Doktorların müdahale ettiği gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikeyi atlatamayan gencin ailesi, doktor ihmali olduğu gerekçesiyle Sağlık Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.
 
'SADECE DİŞ ÇEKTİRMEYE GELMİŞTİ'
 
Baba Musa Akdemir, ''Ağrıyan dişi için dün çocuğumun hastaneye yatışını gerçekleştirdik. Saat 12.20’de ameliyata alındı, 3 saat sonra ameliyattan çıktı.Saat 17.30’a kadar ayılmadı. Herhangi bir müdahalede de bulunulmadı.  Narkoz tetikleme yapmış, çocuğun kalbi durmuş. Şu an yoğun bakımda tutuluyor. Doktorlardan şikayetçiyiz" dedi. Oğlunun daha önce de 5 dişinin ameliyatla alındığını anlatan Fatma Akdemir ise "Ameliyattan çıktıktan sonra, çocuğumun yanına gittim. Gözleri kapalı, bitkin halde elini hareket ettirmek istedi. Anlamsız sesler çıkardı. Bizimle kimse ilgilenmedi. Yanlış bir şeyler oldu. Çocuğuma fazla narkoz verildi, diye düşünüyorum. Çocuğum sadece diş çektirmek için geldiği hastanede şu an yaşam mücadelesi veriyor. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hayat bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.
 
SOLUNUM GÜÇLÜĞÜNE BAĞLI KALP KRİZİ
 
Rize İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Atakan Akdemir'in operasyondan 4 saat sonra solunum güçlüğü çekmeye başladığını ve kalp krizi geçirdiğini belirterek, hayati tehlikesi bulunan gencin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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