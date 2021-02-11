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Yaşam

Annesi ölen keçiye evinde bebek gibi bakıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Songül Yavuz, annesi ölen keçi yavrusuna yaklaşık 5 aydır evinde bakıyor. Yavuz, havalar ısındığında keçiyi ahıra yerleştireceğini dile getirdi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:43
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Amanos Dağları'nın eteğindeki Hasanlök Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Yavuz'un evinin ahırında beslediği 4 keçiden biri doğum yaptıktan sonra öldü.

Yavuz, "Kınalı" adını verdiği Halep cinsi keçi yavrusunun altına bez bağlayarak evinde biberonla 5 ay besledi.

Keçinin yağan karın ardından üşüdüğünü görünce ona çocuklarından birinin kazağını giydiren Yavuz, hayvanları ve köy hayatını çok sevdiğini söyledi.

Bazı kişilerin hayvanlara yaptığı eziyetleri televizyonda izlediğinde üzüldüğünü ifade eden Songül Yavuz, "Sevgi emek istiyor. Bu nedenle bu keçi yavrumuza evimde bakıyorum." diye konuştu.

Yavuz, havalar ısındığında keçiyi ahıra yerleştireceğini dile getirdi.

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