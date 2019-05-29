29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0116
  • 6,7089
  • 248.088
  • 87.395
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Annesini başına sopayla vurarak öldürdü... Sözleri dehşete düşürdü

ÜMRANİYE'de tartıştığı annesi Arzu Ö.'nün kafasına birden çok kez sopayla vurarak ölümüne sebep olan T.Ö. 'nün (16) 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. T.Ö. olay günü annesiyle kız arkadaşı nedeniyle tartıştığını belirterek 'Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm' şeklindeki ifadesi de iddianameye yansıdı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ANNESİNİN KAFASINA SOPAYLA BİRDEN ÇOK KEZ VURDUĞU BELİRTİLDİ
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen olay şöyle oldu: T.Ö. (16) babası işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra annesi Arzu Ö. ile yalnız kaldı. Arzu Ö., oğlu T.Ö. ile kız arkadaşı yüzünde aralarında sözlü tartışma çıktı. Anne Arzu Ö. derslerini aksattığı için oğluna kızdı. Buna sinirlenen T.Ö. de ayakkabılığın üzerinde bulunan tahta bir sopayı alarak annesi Arzu Ö.'nün kafa kısmına birden çok kez vurarak ölümüne sebep oldu. T.Ö. olay yerine giden polise annesine sopayla vurduğunu söyledi, cinayet aleti olan sopaya da el konuldu. 
 
T.Ö.: ÜZGÜNÜM
 
Gözaltına alınan T.Ö. ifadesinde annesinin her sabah kendisine kahvaltı hazırladığını, kız arkadaşı olduğunu, bu konuyu açtığında annesinin kendisini eleştirdiğini belirterek, "Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm" dedi. Daha sonra verdiği ifadesinde ise annesinin sürekli kendisini darp ettiğini, o sabah da annesinin kendisine saldırdığını ve bu seferde nefsi müdafa hakkını kullanarak bir cisimle annesine vurduğunu söyledi. Savcı hazırladığı iddianamede T.Ö.'nün "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, T.Ö. önümüzdeki günlerde Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan İstanbul’un Fethi mesajı

Başkan Erdoğan'dan İstanbul’un Fethi mesajı

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

Pençe Harekatı'nda PKK üsleri böyle vuruldu

Pençe Harekatı'nda PKK üsleri böyle vuruldu

Türkiye Yazarlar Birliği neden susuyor?

Türkiye Yazarlar Birliği neden susuyor?

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç ifadeler için yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç ifadeler için yeni gelişme

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'Etek boyu' tartışması

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'Etek boyu' tartışması

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

'Seçimlerde usulsüzlük' soruşturması: Şüpheli olarak ifade verdiler

'Seçimlerde usulsüzlük' soruşturması: Şüpheli olarak ifade verdiler
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

CHP´li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

50 yıl önce bulundu...Tarifi gizli tutuluyor!

50 yıl önce bulundu...Tarifi gizli tutuluyor!

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA