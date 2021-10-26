Annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Havvanur bebeği, halası büyütecek

AA 26 Ekim 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 11:55

Kentte 3 ay önce Kovid-19'a yakalanan ve tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Türkan Nalbantoğlu'nun dünyaya getirdiği bebek, doktorların, hemşirelerin ve hastane çalışanlarının desteğiyle yaşama tutundu.

Dünyaya geldikten kısa süre sonra öksüz kalan bebeği bağırlarına basan sağlık çalışanları, Havvanur'un her ihtiyacını karşılayarak sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptı. Bu sayede 1070 gramdan 2 bin 200 grama ulaşan bebeğin bakımını da 20 yaşındaki halası Nurhan Nalbantoğlu üstlendi.

Hemşireler, hastaneye davet ettikleri halaya, tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesini kazanan bebeğin beslenmesinden banyosuna kadar birçok konuda eğitim verdi.

Eğitimin ardından bebeği teslim alan Nalbantoğlu, yeğeninin hayata tutunması için ellerinden geleni yapan, tüm ihtiyaçlarını karşılaşan doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

- "YEĞENLERİMİ BÜYÜTMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Nalbantoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle yengesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Çok büyük bir acı yaşadıklarını belirten Nalbantoğlu, "Havvanur'un annesi de bugün yanında olsaydı keşke. Arkasında üç çocuk bıraktı. Ölümünü beklemiyorduk. Her şey çok ani oldu. Havvanur'u götürmeye geldik. Hemşireler bebeğin gazının nasıl çıkarılacağını, mamasının nasıl verileceğini, banyosunun nasıl yaptırılacağını anlattı. Havvanur ile birlikte ağabeyimin diğer iki çocuğuna da bakacağım. Yeğenlerimi büyütmek için elinden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Baba Saim Nalbantoğlu ise eşinden sezaryenle alınan bebeğinin tedavisinin ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

Eşinin bebeğe zarar geleceği korkusuyla aşı yaptırmadığını anlatan Nalbantoğlu, şöyle devam etti:

"Kovid-19'a yakalandı ve hastaneye yatırıldı. Durumu kötüleşince bebeğimiz sezaryenle alındı ancak eşim hayatını kaybetti. Kız kardeşim çocuklarıma bakacak. Çocuklarıma, bize destek verecek hayırseverlerden de yardım bekliyoruz. Tüm annelere sesleniyorum. Lütfen aşınızı olun. Çocuklarınızı anne sevgisinden, şefkatinden mahrum bırakmayın, Eşimi kaybettim, ondan geriye bebeğim kaldı. Bebeğime annesinden kalan hatıra olarak bakacağım. Hiçbir şey anne şefkati, anne sevgisi gibi olamaz. Çocuklarınızın perişan olmaması için lütfen aşılarınızı yaptırın."

- "2 KİLO 200 GRAMA ULAŞAN BEBEĞİ TABURCU ETTİK"

YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer ise 6 aylık hamile olan Türkan Nalbantoğlu'nun 3 ay önce Kovid-19'a yakalanarak merkezlerinde tedavi altına alındığını anımsattı.

Annenin yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine prematüre bebeğin tedavisini Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürdüklerini belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Havannur bebek 1070 gram olarak dünyaya gözlerini açtı. Annesi Kovid-19'a yakalanmıştı. Anneyi maalesef kaybettik. Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olarak sahiplendik. Tüm ihtiyaçlarını karşıladık. 2 kilo 200 grama ulaşan bebeği taburcuya ettik. Ona güzel oyuncaklar, elbiseler aldık. Aileye gerekli eğitimi verdikten sonra Havvanur bebeği teslim ettik. Bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesini, bizi ziyaret etmeye gelmesini temenni ediyorum."

Tuncer, Kovid-19'un en ağır etkilediği gruplardan birinin de hamileler olduğunu vurgulayarak, "Maalesef hamile kadınların aşılama oranı çok düşük. Aşısını yaptırmayan 5 aylık hamile bir kadın daha hastanemizde vefat etti. Gebe kadınlara aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Hem anne hem de bebeklerin sağlığı için aşı çok önemli. Anne adayları, bebeklerine zarar gelir endişesiyle kaçındıkları Kovid-19 aşısını mutlaka yaptırsınlar." diye konuştu.