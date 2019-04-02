Annesini öldüren 83 yaşındaki babalarından şikayetçi olmadılar

"ANNEM BANA BEN BUNDAN SONRAKİ HAYATIMI İSTEDİĞİM GİBİ YAŞAYACAĞIM, ARKADAŞLARIM VAR DİYE SÖYLEMİŞTİ"

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Aksakal getirildi. Duruşmada "müşteki" olarak dinlenen sanık Bilal Aksakal'ın kızı Çiğdem Toplu, "Babam Bilal Aksakal bana ve diğer kardeşlerime annemin başka kişilerle mesajlaştığını söylemişti ve bizden yardım istemişti. Ben annem Esme'ye bu durumu söylemiştim. Annem bana ben bundan sonraki hayatımı istediğim gibi yaşayacağım, arkadaşlarım var diye söylemişti. Ancak biz babamıza ve annemize yardımcı olamadığımızdan dolayı çok üzgünüz. Olay olduğunda ben Almanya'da bulunuyordum. Herhalde Türkiye'deyken annem ayrılma kararı almış ben şikayetçi değilim" dedi. Çiğdem Toplu ifade verdiği sırada sık sık gözyaşı döktü.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Sanık Aksakal'ın oğlu müşteki Murat Aksakal da babasının annesinin başkaları ile mesajlaştığını söylediğini, mesajları kendisine gösterdiğini, kendisinin de bir gözattığını ancak daha sonra bakmak istemediğini anlattı. Murat Aksakal, "Bu durumu anneme söyledim, annem de böyle bir durum olmadığını söyledi. Babam daha çok ablam Çiğdem ile durumu görüşüyordu. Ben son olarak anneme 'Bu yaştan sonra dikkatli ol; bizi rezil edecek bir hareket yapma' diye söylemiştim. O da bana 'Oğlum ben yanlış birşey yapmıyorum. Sadece bir kaç kişi ile tatlı şeyler mesajlaşıyorum' diye söylemişti. Ben anneme eğer görüşmek istediğin kişiler var ise teyzemlerle görüş demiştim. O da bana 'Ben bundan sonra gezeceğim, tozacağım' deyince ben de kendisine babamın yaşlı olduğunu babamı ihmal etmemesini söylemiştim. Ben olay olduğunda Almanya'daydım. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

DAMATTA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Sanık Bilal Aksakal'ın damadı Mehmet Toplu da duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Toplu, kayınvalidesinin sosyal medyada mesajlaştığını, bu durumdan kayınpederinin rahatsızlık duyduğunu, kendilerinden yardım istediğini söyledi. Tanık Toplu, "Bir gün kayınpederim bize geldi. Kayınvalidemin Antalya'da bulunan bir şahısla telefonlaştığını ve mesaj içeriklerinin uygun olmadığını görünce kendisinin bu şahsı aradığını söyledi. Ardından da kayınvalidem bana kayınpederimin kendisi ile ilgili olarak yüzde 65 özürlü olduğunu ve 75 yaşında olduğunu Antalya'daki arkadaşına söylediğini bu şekilde kayınpederinin kendisini rezil ettiğini bana söyledi. Ben de kendisine asıl rezilliğin akrabalarımız ve komşularımıza karşı sizin yaptınız bu davranışlar duyulursa olacak diye söyledim. Kayınvalidem bana 'Bundan sonra kimse bana karışamaz, ben istediğimle görüşürüm' demişti. Kayınpederimin üst katta bulunan annesi ile birlikte yaşamasını kendisinin de tek başına evde yaşayacağını söylemişti" ifadelerini kullandı.

"MESAJLAR İNCELENDİKTEN SONRA CEZAM NE İSE VERİLSİN"

Söz verilen sanık "Benim çocuklarım Çiğdem ve Murat eksik bile anlatmışlardır. Ben mesajların fotoğrafını telefonuma kayıt etmiştim. Bunların hepsini avukatıma teslim etmiştim. Bu mesajlar incelendiğinde gerçek görülecektir. Bu mesajlar incelendikten sonra cezam ne ise verilsin" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

MÜTALAA

Geçen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, Bilal Aksakal'ın "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.