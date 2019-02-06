Annesinin 'Dön' diye yalvardığı Fatma, erkek arkadaşının evinde bulundu Bursa'nın İznik ilçesinde annesiyle tartışarak evden ayrılan Fatma K. (16), bugün polis ekipleri tarafından bulundu. Evi terk ettikten sonra 2 gün yakındaki bir inşaatta saklandığını, ardından da erkek arkadaşının evine gittiğini söyleyen Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edildi.