Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, bu akşamdan itibaren Antalya'da sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya ve çevresindeki kuvvetli yağışlar yarın da etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezinde, yarın da Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li vekil vatandaşa böyle küfür etti

CHP´li vekil vatandaşa böyle küfür etti

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Ek ödeme artacak

Ek ödeme artacak

ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA