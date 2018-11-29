Antalya ve Muğla'da etkili olan kuvvetli yağışın bu gece etkisini azaltması bekleniyor

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salı gününden beri Muğla il geneli ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışların etkili olduğunu hatırlattı.

Antalya'da, Manavgat ilçesi ile Muğla merkez, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde yağışların sürdüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Son 48 saat içerisinde Antalya merkezde metrekareye 15, İbradı ilçesinde 277, Manavgat'ta 210, Akseki'de 152, Alanya'da 128, Serik'te 105, Muğla merkezde 115, Köyceğiz'de 174, Fethiye'de 70, Ortaca'da 113, Milas'ta 71, Bodrum'da 58 ve Marmaris ilçesinde 60 kilogram yağış düştü. Antalya'nın doğusu, Muğla merkez ve ilçeleri için kuvvetli yağış bu geceden itibaren etkisini azaltıyor. Ancak aralıklarla bölgede yağış devam edecek. Hafta sonu bölgemizde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar biraz yükselecek. Pazartesiden itibaren yine yağışlı havanın etkisine gireceğiz."

Öztürk, Antalya'nın doğu ilçelerine daha fazla yağış düşmesine karşın Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel ve taşkınlar yaşanmasının, coğrafi etkenler ve kısa zamanda düşen yüksek yağış miktarından kaynaklandığını ifade etti.