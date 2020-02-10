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Yaşam

Antalya'da 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

AA10.02.2020  18:36 - Güncelleme: 10.02.2020  18:40

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yürüttü.

V.S. ve T.T'nin iki araç ile İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu hap getirdikleri ve "torbacı" olarak tabir edilen satıcılara pazarladıklarının belirlenmesi üzerine şüphelilerin kullandığı araçlar durdurularak yapılan aramada, 14 bin 672 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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