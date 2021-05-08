Antalya'da 1.5 metrelik yılan paniği!

DHA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:20 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:20

Kentte hava sıcaklığının 24 dereceye çıkması, sürüngenleri de etkiledi. Dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'nde evinin mutfağında yemek yapan Merve Kılcan'ın, ocak demirine dolanan yılanı görmesi ve korku dolu anlar yaşamasının ardından bugün de yaklaşık 1,5 metrelik bir yılan Muratpaşa ilçesinin Arık Caddesi'nde görüldü. Tam kapanma döneminde karayılanın bir simitçi dükkanına girmeye çalışması, giremeyince de uzaklaşması cep telefonu ile görüntülendi.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan gençlerin, "Yakalayabilir misin" sözleri ve konuşmaları cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Yılan daha sonra bina aralarında kayboldu.