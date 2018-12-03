Antalya’da 27 suçtan aranan 2 kardeş yakalandı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çok sayıda suçtan araması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kardeş yakalandı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bir otomobil içerisinde, trafiği tehlikeye düşürmek ve 10 ayrı hırsızlık suçu olmak üzere 11 suçtan aranan, 500 TL idari para cezası ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. ile hakkında 4 ayrı bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, ayrı resmi belgede sahtecilik, 4 ayrı hırsızlık, özel belgede sahtecilik, yağma, yakacak nitelikli ağaç kesme ve mala zarar verme gibi 16 ayrı suçtan 20 bin 940 TL adli para cezası ile 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.