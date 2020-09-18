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Yaşam

Antalya'da 30 sığınmacı kaçarken yakalandı

Antalya'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 mülteci yakalandı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 23:07 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 23:07
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 yabancı uyruklu yakalandı.

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, Gazipaşa Selinus açıklarında kaçak yollardan fiber şişme botla insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Durdurulan iki şişme botta Suriyeli uyruklu 30 kişi yakalandı, botlardan birini kullanan 1 kişi gözaltına alındı.

Kıyıya çıkarılan 30 sığınmacı, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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