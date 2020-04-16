İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9421
  • EURO
    7,534
  • ALTIN
    384.975
  • BIST100
    96249.1
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Antalya'da 4 aracın karıştığı trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı
Yaşam

Antalya'da 4 aracın karıştığı trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 18:52 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:52
ABONE OL

A.H.T. (28) yönetimindeki 07 AFY 130 plakalı otomobil, Kızlarpınarı Mahallesi D-400 Karayolu Emniyet Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 07 UZ 066 plakalı kamyonet ile 07 ACT 348 ve 07 NZS 07 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada yaralanan A.H.T. ile 07 ACT 348 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. (61), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrası yeniden açıldı. Kaza, MOBESE kameralarına da yansıdı.

Rusya'da korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.