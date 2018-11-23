Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya’da 750 adet kaçak kol saati ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin içerisinde bulunan iş yerine yapılan baskında 750 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Side Mahallesi'nde bir otel içerisinde bulunan iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde arama yapan polis, 750 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi R.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DMZ´de tarihi anlar: El sıkışıp sohbet ettiler

DMZ´de tarihi anlar: El sıkışıp sohbet ettiler

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA