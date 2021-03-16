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Yaşam

Antalya'da aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Antalya'daki bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA16 Mart 2021 Salı 00:24 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 00:24
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, villada incelemelerini sürdürüyor.

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