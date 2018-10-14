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Antalya'da bir restoranda fritözde unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı

Antalya'da bir restoranda fritözde unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın korkuttu. Yağın yandığını fark eden çalışanlar, üzerine su döktü. Suyun dökülmesiyle bir anda parlayan alevler büyüdü.

  • DHA
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Olay, saat 18.30da Muratpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Kızartma yapmak için fritöze koyulan ve unutulan yağ bir süre sonra yanmaya başladı. Yağın yandığını fark eden çalışanlar, üzerine su döktü. Suyun dökülmesiyle bir anda parlayan alevler büyüdü.
 
Paniğe kapılan çalışanlar ve restoranda bulunan müşteriler hemen tahliye edildi. Çalışanlar işyerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
 
İşyerinde bulunan çalışan ve müşteriler yoğun dumandan etkilendi. Restoranda maddi hasar meydana geldi.

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