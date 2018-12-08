Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
- AA
Falezlerin açığında, denizde hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğunu gören balıkçılar, deniz polisi ekiplerine haber verdi.
Ekipler, erkek cesedini, Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkardı.
Cesedin üzerinden Mustafa Şahintürk'e (68) ait kimlik çıktı.
Darp ya da kesik izi bulunmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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