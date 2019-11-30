Antalya'da denizde hortum oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.
- AA
Alanya ilçesinde iki gündür yer yer etkili olan yağışlar sırasında İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştuğu gözlendi.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar ve tatilciler de izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.
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