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Antalya'da denizi kirleten gemiye 799 bin lira ceza

Antalya'da, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen Panama bandıralı gemiye 799 bin 95 lira para cezası uygulandı.

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Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Antalya Port Akdeniz Liman sahasında bağlı bulunan bin 382 grostonluk "Naci Atabey" isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi.

Gemiye Çevre Kanunu kapsamında 799 bin 95 lira idari para cezası kesildi.

Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması yönünde çalışmalarını sürdüren ve deniz kirliliğine ilişkin şikayetleri hassasiyetle değerlendiren ekipler, vatandaşların şikayetlerini (0242) 249 52 00 telefon numarasını arayarak iletebileceklerini kaydetti.

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