İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4922
  • EURO
    8,8485
  • ALTIN
    468.829
  • BIST100
    1099.68
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Yaşam

Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Antalya'da ikinci el eşyalarını satın aldığı 5 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 20:08 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 20:08
ABONE OL

 Antalya'da ikinci el eşyalarını satın aldığı 5 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internete satışa çıkarılan ikinci el eşyaları aldıktan sonra "Ücretini havale yapacağım" diyerek 5 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği şüpheli N.E'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.