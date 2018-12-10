Antalya’da ekmekten çıkan cisim şaşkınlık yaşattı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ertuğrul M., sabah kahvaltı yapmak için ilçede bulunan bir fırından ekmek aldı. Kahvaltı hazırlıklarının ardından sofraya oturan ve ekmeği ikiye bölen genç, ekmeğin içerisinde gördüğü cisim ile şaşkınlık yaşadı.

Cismin ne olduğunu bilmediğini belirten genç, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Fırın hakkında gereğinin yapılmasını isteyen genç, “Hayatımda ilk defa gördüm. Bunun gereğinin yapılmasını istiyorum. Allah’tan yemedim. Çok değişik bir cisimdi. Bu kadar pis bir şey görmedim. Konuyu CİMER’e de yazacağım. Konunun peşini bırakmayacağım” dedi.