Antalya'da ev yangını: 1 ölü

Durkadın Öztürk'ün (88) Gödene yaylasındaki yalnız yaşadığı tek odalı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde inceleme yapan jandarma ekipleri, Öztürk'ün cesedini buldu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna götürüldü.