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Yaşam

Antalya'da evinde skunk yetiştiren şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde skunk yetiştiren şüpheli tutuklandı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:52 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:52
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Kestel Mahallesi'ndeki evde skunk yetiştirdiği gerekçesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan O.K'nin (35) karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine jandarma ekiplerince yeniden yakalan şüpheli, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gün önce bir eve düzenlenen operasyonda, 19 kök skunk, hassas terazi, ışık, havalandırma, damlama ve çadır sistemi ele geçirilmiş, bir kişi yakalanmıştı.

72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

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