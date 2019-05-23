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Antalya'da facia: Akrobat kadın prova esnasında 12 metreden yere çakıldı

Antalya’da, prova sırasında 12 metre yüksekten yere çakılan 37 yaşındaki Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki akrobat ise hastaneye kaldırıldı.

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Antalya Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında facia yaşandı. Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez (37) provada 12 metreden yere düşerek öldü, iki akrobat ise ağır yaralandı.
 
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
 
Dünyaca ünlü turizm beldesi Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında 11 Mayıs'ta büyük bir facia yaşandı. Gösteri hazırlığı yapan 3 akrobat prova esnasında 12 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan 3 akrobat hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan akrobatlardan Kolombiyalı 37 yaşındaki Angeliqe Suarez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki akrobatın tedavilerine ise devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ
 
Yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüleyen ünlü akrobat Angeliqe Suarez'in ölümü ülkesi Kolombiya'da geniş yankı buldu. Talihsiz akrobatın cenazesi, Kolombiya'ya gönderildi. Suarez'in yaklaşık 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı öğrenildi. (Sabah)

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