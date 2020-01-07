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  • Antalya'da otomobil önce refüje sonra ağaca çarpıp taka attı: 1'i ağır 3 yaralı
Yaşam

Antalya'da otomobil önce refüje sonra ağaca çarpıp taka attı: 1'i ağır 3 yaralı

Antalya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce refüje ardından ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA07.01.2020  11:38 - Güncelleme: 07.01.2020  11:38
Kaza, saat 15.00 sıralarında Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Toptancı Hal Kavşağı'ndan Düden Kavşağı yönüne giden Ömer Ç. yönetimindeki 07 CHZ 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüje, ardından palmiye ağacına çarpıp takla attı. Kazada otomobildeki sürücü ile Nimet ve Hatice Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ardından sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişiden Ömer Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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