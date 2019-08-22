30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7744
  • 6,4063
  • 276.826
  • 94465.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya'da gizemli bir hayrısever yaklaşık 200 kişinin market borcunu ödedi

Antalya'da gizli hayırsever, bir marketin veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Market sahibi, mahalle sakinlerinin borcunun ödendiğini astığı pankart ile duyurdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Osmanlı döneminde özellikle Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borçlarının ödenmesine dayanan "zimem defteri" geleneğini yaşattı. Gizemli hayırsever, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir markete gelerek, veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken yaklaşık 200 kişinin on bin liranın üzerindeki borcunu ödeyerek mahallelinin yüzünü güldürdü.
 
Market sahibi eski kaptan Osman Cengiz, 5 yıldır oğlunun işlettiği marketin veresiye usulü çalıştığını söyledi. "Veresiye olmadan olmuyor, komşuları kıramıyorsun" diyen Cengiz, özellikle gençlerin geldiğini belirtti.
 
"BİRKAÇ DEFTER ATTIK ZATEN''
 
Daha öncesinde birkaç veresiye defteri attıklarını dile getiren Cengiz, "Biz zorlanıyorduk ama ne yapabilirsiniz. Bazı husumetler de oldu ama biz de buranın yerlisiyiz. Örneğin bir kadın gelip akşam iki ekmek istediğinde nasıl 'hayır' diyebilirsiniz. Mahalle sever, bize herkes gelir sağ olsun" şeklinde konuştu.
 
Antalya Taraftarlar Derneğinden bir arkadaşı olduğunu belirten Cengiz, "Arkadaşımın da borçlardan haberi vardı, bir hayırseverin borçları ödemek istediğini söyledi. Ne kadar borç olduğunu söyledik, kendisi de gönderdi. Borcu olan vatandaşlar elbette sevindi, kimisi 'keşke daha fazla alışveriş yapsaydı' diye gülümsetti" diye konuştu.
Yakında düğünleri olduğunu söyleyen Cengiz, borcun miktarının değil, duyarlı olunmasının önemli olduğunu dile getirerek hayırsevere teşekkür etti. 

İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hazreti Muhammed'in yakın dostu: Hazreti Ebubekir

Hazreti Muhammed'in yakın dostu: Hazreti Ebubekir

Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!

Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!

Beşiktaş'ta beklenen istifa geldi

Beşiktaş'ta beklenen istifa geldi

Pes dedirten olay! Göçmenleri kaçıran bakın kim çıktı

Pes dedirten olay! Göçmenleri kaçıran bakın kim çıktı

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Türkiye'den yapay zeka hamlesi

Türkiye'den yapay zeka hamlesi

Bir ilk... 'Xi Jinping'den Anekdotlar' Türk okuruyla buluşuyor

Bir ilk... 'Xi Jinping'den Anekdotlar' Türk okuruyla buluşuyor
 

POPÜLER HABERLER

Rusya, S-300 hava savunma sistemini çalıştırdı

Rusya, S-300 hava savunma sistemini çalıştırdı

Yer: İstanbul... Bozuk sileceğe inanılmaz çözüm!

Yer: İstanbul... Bozuk sileceğe inanılmaz çözüm!

'Göç'e yağmur molası! Böyle görüntülendiler

'Göç'e yağmur molası! Böyle görüntülendiler

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA