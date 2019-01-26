15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya’da heyelan nedeniyle 5 mahalle ulaşıma kapandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından meydana gelen heyelan ilçenin 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolu kapattı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya’nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından bu kez heyelan etkili oldu. Heyelan nedeniyle 5 mahalleye ulaşım sağlanan yolda çökme meydana geldi. Dere, Kuzca, Gölcük, Büyükalan ve Altınyaka Mahallelerini ilçeye bağlayan grup yolu heyelan nedeniyle ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Kumluca ilçesini Altınyaka üzerinden Antalya’ya bağlayan yolun Üçoluk mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoldan geçişlere izin verilmiyor.
 
 

Hortum anında ne yapmalı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'nın elebaşları birbirlerine düştü

Terör örgütü PKK'nın elebaşları birbirlerine düştü

Maduro ABD halkına seslendi: Bu darbeyi reddedin

Maduro ABD halkına seslendi: Bu darbeyi reddedin

Rusya'dan Türkiye'ye para aktı

Rusya'dan Türkiye'ye para aktı

Paşinyan'ın hamlesi Ermeni diasporasının tepkisini çekti

Paşinyan'ın hamlesi Ermeni diasporasının tepkisini çekti

Türkiye, yazılım dünyasına yeni bir kapı açtı

Türkiye, yazılım dünyasına yeni bir kapı açtı

'Trump'tan sonra dengeler değişti'

'Trump'tan sonra dengeler değişti'

Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev adım

Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev adım

Almanya Hükümetinden skandal Türkiye girişimi

Almanya Hükümetinden skandal Türkiye girişimi
 

POPÜLER HABERLER

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'da hortum felaketi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA