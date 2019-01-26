Antalya’da heyelan nedeniyle 5 mahalle ulaşıma kapandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından bu kez heyelan etkili oldu. Heyelan nedeniyle 5 mahalleye ulaşım sağlanan yolda çökme meydana geldi. Dere, Kuzca, Gölcük, Büyükalan ve Altınyaka Mahallelerini ilçeye bağlayan grup yolu heyelan nedeniyle ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Kumluca ilçesini Altınyaka üzerinden Antalya’ya bağlayan yolun Üçoluk mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoldan geçişlere izin verilmiyor.