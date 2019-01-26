Antalya’da heyelan nedeniyle 5 mahalle ulaşıma kapandı
Antalya’nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından meydana gelen heyelan ilçenin 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolu kapattı.
- İHA
Antalya’nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından bu kez heyelan etkili oldu. Heyelan nedeniyle 5 mahalleye ulaşım sağlanan yolda çökme meydana geldi. Dere, Kuzca, Gölcük, Büyükalan ve Altınyaka Mahallelerini ilçeye bağlayan grup yolu heyelan nedeniyle ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Kumluca ilçesini Altınyaka üzerinden Antalya’ya bağlayan yolun Üçoluk mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoldan geçişlere izin verilmiyor.
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