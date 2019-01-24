13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2837
  • 6,0068
  • 217.23
  • 100.749
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya'da hortum, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu. Antalya- Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.
 
FİNİKE'DE DOLUNUN ARDINDAN HORTUM ÇIKTI
 
Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu. Sahilkent Mahallesi'nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu. Hortumun bölgedeki tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtığı kaydedildi. 
 

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk-Kürt ayrımı yapanlara Türkeş'in sözleriyle seslendi

Türk-Kürt ayrımı yapanlara Türkeş'in sözleriyle seslendi

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosuna araç indirildi

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosuna araç indirildi

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Venezuela-ABD geriliminin perde arkası

Venezuela-ABD geriliminin perde arkası

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi
 

POPÜLER HABERLER

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Öğrenciler şans eseri sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu

Öğrenciler şans eseri sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu

Ev yapımı ölüm makineleri

Ev yapımı ölüm makineleri

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA