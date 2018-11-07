Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde, seyir halindeki minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsteki plastik tanklarda kaçak olduğu tespit edilen 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi. Araçtaki M.K. ile P.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, akaryakıtı otomobillere aktarmada kullanılan pompa düzenekleri bulundu.