Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu
Antalya'da minibüsün içindeki plastik tanklarda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- AA
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde, seyir halindeki minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsteki plastik tanklarda kaçak olduğu tespit edilen 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi. Araçtaki M.K. ile P.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, akaryakıtı otomobillere aktarmada kullanılan pompa düzenekleri bulundu.
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