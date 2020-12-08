Antalya'da kaçak avcılara operasyon

AA 08 Aralık 2020 Salı 23:29 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 23:29

Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil farıyla kaçak avcılık yapan kişilerin araçlarına el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Korkuteli DKMP Şefliğine gelen ihbar üzerine Elmalı İlçesi Yuva Mahallesi Bostanpınar mevkisine giden milli park ekipleri, kaçak avcılık yapan kişilere müdahale etti.

Yuva Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan şüphelilerin, otomobillerinin aküsüne bağladıkları projektör yardımıyla çevreye far tutup, takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlandıkları belirlendi.

Şüphelilere 7 bin 973 lira idari para cezası uygulandı, av tüfeği ve otomobile el konuldu.