İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Aralık 2020 Salı / 23 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8172
  • EURO
    9,4637
  • ALTIN
    469.793
  • BIST100
    1339.89
Yaşam

Antalya'da kaçak avcılara operasyon

Antalya'da far avı yapan kaçak avcıların otomobillerine el konuldu.

AA08 Aralık 2020 Salı 23:29 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 23:29
ABONE OL

Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil farıyla kaçak avcılık yapan kişilerin araçlarına el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Korkuteli DKMP Şefliğine gelen ihbar üzerine Elmalı İlçesi Yuva Mahallesi Bostanpınar mevkisine giden milli park ekipleri, kaçak avcılık yapan kişilere müdahale etti.

Yuva Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan şüphelilerin, otomobillerinin aküsüne bağladıkları projektör yardımıyla çevreye far tutup, takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlandıkları belirlendi.

Şüphelilere 7 bin 973 lira idari para cezası uygulandı, av tüfeği ve otomobile el konuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.