18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2282
  • 5,9883
  • 220.457
  • 102.708
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya'da kaçırılan 14 yaşındaki kız polis ekiplerince bulundu

Antalya'da ekmek almak için evden çıktıktan sonra Savaş G. (37) tarafından kaçırılan Sıla Ö. (14), polis ekiplerince bulundu. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö.'nün soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde kalacağı ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö., 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Anne Emine Ö. de kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' yazılı mesaj geldi. Emine Ö., hemen mesajın gönderildiği numarayı aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Ö., şikayetçi oldu.
 
Savaş G. ve kaçırdığı Sıla Ö.'nün, Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö. de ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sıla Ö.'nün, soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde misafir edileceği ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
 
'1 HAFTADA KAÇ KEZ ÖLDÜM'
 
Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Özcan, "Ben 1 haftada kaç kez öldüm? Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.

Bakan Soylu, o görüntülere tepki gösterdi: HDP´ciler hala kafada devam ediyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Damat dehşet saçtı: Eşinin 5 akrabasını öldürdü

Damat dehşet saçtı: Eşinin 5 akrabasını öldürdü

Türk askerinin görev süresi uzatıldı

Türk askerinin görev süresi uzatıldı

Uludağ'da çok sayıda vatandaş kar altında kaldı

Uludağ'da çok sayıda vatandaş kar altında kaldı

Renk değiştiren kamuflaj malzemesi üretime başlıyor

Renk değiştiren kamuflaj malzemesi üretime başlıyor

AB ülkelerinden ortak Venezuela kararı: Resmen tanıdılar

AB ülkelerinden ortak Venezuela kararı: Resmen tanıdılar

Tosun'un elinde ne kadar para kaldığını açıkladı

Tosun'un elinde ne kadar para kaldığını açıkladı

FETÖ'cülerden kan donduran tehdit

FETÖ'cülerden kan donduran tehdit

'Ruhu HDP'li, adı CHP'li birisini başkan yaptılar'

'Ruhu HDP'li, adı CHP'li birisini başkan yaptılar'
 

POPÜLER HABERLER

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

Yer: İzmir Binlerce kişi akın etti

Yer: İzmir Binlerce kişi akın etti

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA