Antalya'da kaybolan Filistinli kız çocuğu, jandarma tarafından bulunup, annesine teslim edildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Filistinli Salma Abu Hamad jandarma tarafından bulunarak, annesine teslim edildi.
- DHA
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında devriye sırasında Side Mahallesi'ndeki sahil yolunda kaybolmuş kız çocuğu buldu. Çocuğun Filistinli Salma Abu Hamad olduğu belirlendi. Salma Abu Hamad, jandarma karakoluna götürülürken, çocuğun ailesinin konakladığı otel tespit edildi. Telefonla ulaşılan aile, karakola davet edildi.
Kumköy Jandarma Karakolu'na gelen Najla Abu Hamad, kızı Salma Abu Hamad'ı teslim aldı. Kızlarının yanlarından kaybolduğunu söyleyen anne, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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