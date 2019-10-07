21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7175
  • 6,2845
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya'da korkunç cinayet! Komşusunu öldüren zanlı gözaltına alındı

Antalya'da bir kişi, yaşadığı ailevi problemlerden sorumlu tuttuğu komşusunu silahla vurarak öldürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve bundan aynı mahalleden komşusu Bayram Kır'ı sorumlu tutan Celil D, evinin bulunduğu Sütçüler Mahallesi 3546. Sokak'ta Kır ile karşılaştı.

Bir süre tartıştıktan sonra Celil D, yanında bulunan tabancayla Kır'a 5 el ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kır, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Celil D. ise olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde olayda kullandığı silahla yakalandı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde ve evde yapılan incelemelerin ardından Celil D, gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan ve engelli oldukları öğrenilen Celil D'nin iki çocuğu da balkonda bekledi.

Bayram Kır ve Celil D'nin yaklaşık 8 yıldır aynı mahallede komşu oldukları, Celil D'nin eşinin bir süre önce evi terk ettiği öğrenildi.

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şüpheli ölüm! Diz çökmüş halde bulundu

Şüpheli ölüm! Diz çökmüş halde bulundu

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi belli oldu

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi belli oldu

Papa, evli rahiplere 'evet' der mi?

Papa, evli rahiplere 'evet' der mi?

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

Esrarengiz olay! Kimliği bilinmiyor, temizlik yaparken gördü

Esrarengiz olay! Kimliği bilinmiyor, temizlik yaparken gördü

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler
 

POPÜLER HABERLER

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA