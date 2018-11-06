Antalya'da minibüste 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Akseki Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri, ilçe girişinde A.T'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada poşetlere konulmuş 27 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Sürücü A.T. ile araçtaki S.A. gözaltına aldı.