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Yaşam

Antalya'da minibüste kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa minibüste 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

IHA30 Mart 2020 Pazartesi 23:04 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 23:04
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Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Akseki istikameti Hacıobası mevkiinde seyir halinde bulunan kapalı kasa minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 800 litre akaryakıt, 3 adet bin 200 litre kapasiteli plastik yer üstü tankı ve 5 adet 50 litre kapasiteli bidonlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.C. hakkında cumhuriyet savcısının talimatına istinaden “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

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