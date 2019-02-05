Antalya'da okullara 'fırtına ve hortum' tatili
Fırtına ve hortum riski nedeniyle Antalya’nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi.
Antalya Valiliği: Kemer, Kumluca, Finike Demre ve Kaş ilçelerimizde 6 Şubat Çarşamba günü (yarın) okullar tatil edilmiştir
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