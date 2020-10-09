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Yaşam

Antalya'da orman yangını

Antalya Serik'te çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

DHA09 Ekim 2020 Cuma 18:19 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 18:19
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını orman ekiplerince yapılan çalışmayla 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Hacıosmanlar Mahallesi mezar mevkiinde nar bahçesi içindeki anız ve çalılık alanda başladı. Kısa sürede büyüyen yangında, yükselen alevi ve dumanı görenler, durumu orman işletme müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazözle 30 yangın işçisi sevk edildi. İşçilerin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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