İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2021 Cumartesi / 2 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0386
  • EURO
    8,529
  • ALTIN
    412.063
  • BIST100
    1538.44
Yaşam

Antalya'da sahte alkol operasyonu

Antalya'da yapılan operasyonda 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirildi.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:50
ABONE OL

Antalya'nın Alanya ilçesinde 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik çalışma kapsamında, iki adrese operasyon düzenledi.

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir inşaatta ve dairede yapılan aramada 165 litre etil alkol, 38 şişe sahte içki ile 456 içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.