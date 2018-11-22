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Antalya'da servis otobüsü devrildi: 14 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

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Turizm Merkezi Belek'e bir otelin personelini taşıyan Ümit Genç idaresindeki 07 YS 507 plakalı servis otobüsü, Kadriye Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 14 kişi, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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