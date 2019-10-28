Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi: İlk kez böyle bir şey görüyorum Antalya’da denizde çıkıp kıyıdaki tatilcilerin üzerine doğru gelen hortum panik oluşturdu. Hem korkan hem de hortumu kaydeden tatilciler, hortum kaybolduktan sonra rahat bir nefes aldılar.