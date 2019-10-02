Antalya'da traktör kazası can aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
- AA
Cafer Akman'ın (68) kullandığı 07 VR 702 plakalı traktör, Serik ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada Akman, olay yerinde hayatını kaybetti, traktördeki oğlu Şaban Akman (38) yaralandı.
Yaralı Akman, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cafer Akman'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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