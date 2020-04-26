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Yaşam

Antalya'da traktör şarampole yuvarlandı, 88 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da Osman Ali Savun (88), kullandığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

DHA26 Nisan 2020 Pazar 12:27 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 12:27
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Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir evde kalmaktan sıkılan Osman Ali Savun, traktörüyle tarlaya gitmek için evden çıktı. Yaşlı adamın kontrolünden çıkan traktör şarampole yuvarlanarak yan yattı. Traktörün altında kalan Savun'dan iftar saatinde de haber alamayan oğlu, babasını aramaya çıktı. Yaklaşık 2 saat sonra çalışır vaziyette şarampole yuvarlanmış traktörün sesini duyan Savun'un oğlu, babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen emniyet güçlerinin incelemesinin ardından Savun'un cenazesi otopsi için, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenaze, bu sabah yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Aksu'ya götürüldü.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

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