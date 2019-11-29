Antalya'da tur otobüsü şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
- AA
Bünyamin Yılmaz'ın kullandığı 07 KM 924 plakalı tur otobüsü, Kumluca-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
Otobüsteki 2'si Rus turist 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki 21 kişi, başka araçlarla yola devam etti.
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